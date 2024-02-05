البنتاغون: من المرجح أن ضربات الجمعة بالعراق وسوريا أسفرت عن سقوط قتلى

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليومـ أنها ترجح سقوط قتلى في الضربات الأميركية الأخيرة على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا لكنها أفادت بأنها لا تزال تجري تقييما للوضع.



وقال الميجر جنرال باتريك رايدر للصحفيين: "من المقبول أن نخلص إلى أنه من المحتمل سقوط قتلى في هذه الضربات"، مشيرا الى أن القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجومين منذ ضربات الجمعة الماضي لكن من دون وقوع إصابات بين القوات الأميركية.