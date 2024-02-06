تضرّر سفينة شحن تملكها شركة بريطانية في هجوم بطائرة مسيّرة قبالة اليمن

أعلنت مؤسّسة للأمن البحري الثلاثاء أنّ سفينة شحن تملكها شركة بريطانية تعرّضت لأضرار طفيفة من جرّاء هجوم بطائرة بدون طيّار استهدفها أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن الذي يسيطر المتمرّدون الحوثيون على مناطق واسعة منه.



وقالت شركة "أمبري" البريطانية إنّ السفينة التي ترفع علم باربادوس "تعرّضت لأضرار طفيفة على ميسرتها"، من دون وقوع إصابات بشرية، في أحدث هجوم تتعرّض له سفينة شحن في البحر الأحمر.