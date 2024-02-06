عاصفة ثلجية "تاريخية" تشلّ شرق كندا

أصيبت مقاطعة نوفا سكوشا الواقعة في أقصى شرق كندا بشلل تامّ يوم الإثنين من جرّاء عاصفة ثلجية "تاريخية" تسبّبت بتساقط متر من الثلج خلال يومين فقط، في وضع دفع بالسلطات لطلب المساعدة من الجيش لإزالة الثلوج.



وتسبّبت الثلوج بشلل في شبكة النقل وبانقطاعات في التيار الكهربائي، كما دفعت بالعديد من الشركات والمدارس والمؤسسات والمتاجر لإغلاق أبوابها.



وقال لوكالة فرانس برس الخبير في الأرصاد الجوية بوب روبيتشود الذي يعمل لحساب الحكومة الكندية إنّ "كميات قياسية من الثلوج سقطت" خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، واصفاً العاصفة الثلجية بـ"التاريخية".



وأضاف أنّ "بعض المناطق سقط فيها أكثر من 100 سنتيمتر" من الثلوج، مشيراً بالخصوص إلى المناطق المحيطة بجزيرة كيب بريتون الواقعة في خليج سانت لورانس حيث أُعلنت حالة الطوارئ.