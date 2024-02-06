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ترامب يريد مناظرة مع بايدن في سباق انتخابات الرئاسة الأميركية
أخبار دولية
2024-02-06 | 00:29
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ترامب يريد مناظرة مع بايدن في سباق انتخابات الرئاسة الأميركية
اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يريد عقد مناظرة مع الرئيس الحالي جو بايدن على الفور، وذلك على الرغم من رفضه إجراء مناظرة أي من منافسيه على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال ترامب في برنامج إذاعي "أود مناظرته الآن لأنه يجب علينا أن نجري مناظرة. يجب أن نعقد مناظرة من أجل مصلحة البلاد".
وعندما سأله صحفيون خلال رحلة إلى لاس فيجاس اليوم الاثنين عن دعوة ترامب لإجراء مناظرة، قال بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي "لو كنت مكانه، لرغبت في مناظرتي أنا أيضا. ليس لديه ما يفعله".
وترامب هو المرشح الأوفر حظا في سباق الحزب الجمهوري لتحدي بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، لكنه لم يحسم بعد الترشيح ورفض طلب منافسته الجمهورية نيكي هيلي بمناظرتها.
وردا على تعليقات ترامب، قالت حملة هيلي في بيان إنه "جبان للغاية" لدرجة أنه لا يستطيع أن يجري معها مناظرة.
وتعكس تعليقات ترامب رغبة في التركيز على المنافسة الانتخابية المحتملة مع بايدن، الذي فاز يوم السبت بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولينا، ومن المتوقع أن يفوز بترشيح حزبه.
أخبار دولية
مناظرة
بايدن
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