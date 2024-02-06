روسيا تقول إنها أسقطت 7 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمّرت سبع طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود بجنوب غرب البلاد.



وجاء ذلك بعد أن قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إن مدينة جوبكين تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة.



وذكرت وزارة الدفاع عبر تطبيق "تيليغرام" أن أيا من هذه الطائرات المسيرة لم تصل إلى هدفها.



وقال جلادكوف إنه "لم تقع إصابات جراء الهجوم على جوبكين، لكنه أشار إلى تضرر أربعة منازل بسبب حطام الطائرات المسيرة".