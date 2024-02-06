الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عشرات المسلحين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إنه قتل عشرات المسلحين الفلسطينيين كما ألقى القبض على العشرات خلال عمليات في أنحاء قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما وصف مدينة خان يونس بجنوب القطاع بأنها محور القتال حاليا.



وذكر في بيان، أن نحو 80 مشتبها بهم اعتقلوا في خان يونس، من بينهم بعض المتهمين بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل حرب غزة المستمرة منذ أربعة أشهر تقريبا.