ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 27585 منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الثلاثاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27585 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول.



وقالت الوزارة إن 107 أشخاص قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 66978 إصابة.

