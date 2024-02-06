وقفة في الذكرى الأولى للزلازل المدمرة التي ضربت تركيا

نظم أكثر من عشرة آلاف شخص في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء وقفة في الذكرى الأولى للزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق تركيا فيما احتج البعض على ما وصفوه بتقصير الحكومة في أعقاب الكارثة.



وتسبب زلزال بلغت قوته 7.8 درجة، وهو الكارثة التي أودت بأكبر عدد من الضحايا في تاريخ تركيا الحديث، في تدمير بلدات وأجزاء من مدن في جنوب شرق البلاد وكذلك في الجارة سوريا. وأودى بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا ونحو 5900 في سوريا وأدى إلى تشريد ملايين الأشخاص.