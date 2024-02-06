جرحى وقتلى في إطلاق نار أمام محكمة بإسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من قوات الشرطة أصيبوا في إطلاق نار أمام محكمة بإسطنبول اليوم الثلاثاء، لافتا الى أن المسلحين قتلا في تبادل لإطلاق النار.



وقال عبر منصة "إكس"، إن "مسلحين، هما رجل وامرأة، فتحا النار على نقطة تفتيش للشرطة أمام محكمة بمنطقة تشاغلايان حوالي الساعة 0846 بتوقيت جرينتش، دون ذكر المزيد من التفاصيل".



وصرح وزير العدل يلماز تونج بأن الادعاء فتح تحقيقا في الهجوم.