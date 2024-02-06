بلينكن يلتقي السيسي في القاهرة لبحث مستجدات صفقة لإطلاق الرهائن في غزة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى القاهرة بعد المحطة الاولى في جولته الشرق الاوسطية، السعودية.



وبحث بلينكن في العاصمة المصرية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محاولة إحراز تقدم في التوصل لاتفاق تتوسط بشأنه مصر وقطر لإقرار هدنة في غزة وإطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين لدى حماس.



وبعد الرياض والقاهرة، يزور بلينكن قطر اليوم ايضاً قبل أن يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة مفاوضات إطلاق الرهائن والخطط ذات الصلة بغزة ما بعد الحرب وآفاق تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.