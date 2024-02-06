عند معبر كرم ابو سالم.. احتجاجات ومحاولة لاغلاق الطرقات لمنع شاحنات المساعدات من دخول قطاع غزة

حاول مئات المتظاهرين الاسرائيليين اغلاق الطرقات لمنع شاحنات المساعدات من دخول غزة، عند معبر كرم ابو سالم على الحدود الاسرائيلية مع القطاع. وطالبوا بعدم إدخال أي مساعدات إليه حتى عودة الاسرى.



وشارك في الاحتجاجات أفراد من عائلات جنود إسرائيليين قُتلوا في المعارك الدائرة بقطاع غزة، وممثلين عن عائلات الاسرى اضافة الى مستوطنين نازحين من غلاف غزة ومن الحدود مع لبنان.