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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعتذر عن سخرية نجله من الرئيس الأميركي
أخبار دولية
2024-02-06 | 06:45
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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعتذر عن سخرية نجله من الرئيس الأميركي
اعتذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء، نيابة عن نجله الذي سخر من الرئيس الأميركي جو بايدن وأشار إلى إصابته بالخرف.
وكتب شوفائيل بن غفير عبر حسابه على منصة إكس فوق صورة لبايدن: "من المهم رفع مستوى الوعي" حول مرض الزهايمر الذي يمثل "سببا رئيسيا للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن".
ويسعى الرئيس الأميركي (81 عاما) إلى إعادة انتخابه وسط تركيز من المنافسين السياسيين والناخبين على عمره.
وحذف منشور بن غفير لاحقا.
ولاحقا، نشر والده على ذات المنصة وكتب أن "ابنه الحبيب" ارتكب "خطأ جسيما" وأنه "يرفض بشدة" ذلك.
وقال الوزير الذي يسكن في إحدى مستوطنات الضفة الغربية بالعبرية أن "الولايات المتحدة الأميركية هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل".
وبحسب بن غفير فإن لا مكان لمثل هذه التعليقات "المهينة... أعتذر عن حديث ابني".
وكان وزير الأمن القومي قد انتقد الرئيس الأميركي لعدم كفاية المساعدات التي تقدمها واشنطن للدولة العبرية في حربها ضد حماس في قطاع غزة.
وجاءت تصريحات بن غفير بعد فرض واشنطن وفي خطوة نادرة عقوبات على أربعة مستوطنين وسط تصاعد للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
أخبار دولية
إيتمار بن غفير
سخرية
جو بايدن
الخرف
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