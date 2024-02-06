إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول إيران

دخل قرار إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول إلى إيران، حيز التنفيذ اليوم ضمن 33 دولة شملها القرار.



ويأتي إلغاء التأشيرة من جانب واحد فقط وبموجب القرار ينطبق إعفاء التأشيرة على السياح القادمين جوا، وليس عبر المعابر الحدودية البرية، بحسب ما ذكرت جريدة "الوطن" السعودية.