هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث جنوبي عدن باليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة اليوم، بأنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي عدن باليمن.



وأشارت الهيئة الى أن السلطات تحقق في الحادث ولم تقدم تفاصيل إضافية.