كنعاني: الولايات المتحدة تحاول تشتيت انتباه الرأي العام بعيدا عن قطاع غزة عبر انتهاك سيادة دول أخرى

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الولايات المتحدة بمحاولة تشتيت انتباه الرأي العام بعيدا عن قطاع غزة من خلال انتهاك سيادة دول أخرى.وقال كنعاني إن تصرفات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الشرق الأوسط تتعارض مع مواقفهما المتمثلة في الحفاظ على السلام.