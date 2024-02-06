السعودية توافق على صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار لشراء نظام دفاع صاروخي كوري جنوبي

كشفت وزارة الدفاع الوطني الكورية الجنوبية اليوم، أن شركة إل.آي.جي نيكس ون فازت بصفقة قيمتها 3.2 مليار دولار لتصدير نظام دفاع صاروخي سطح-جو متوسط المدى إلى السعودية.



وذكرت الوزارة أن وزارة الدفاع السعودية وافقت على شراء عشر بطاريات من نظام اعتراض متوسط المدى يسمى تشيونجونغ إم-سام 2 يمكنه التعامل مع الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات.



وأُعلنت تفاصيل الصفقة على هامش معرض الدفاع العالمي في الرياض.