هيئة بريطانية وأمبري: تلقينا تقارير عن انفجار بالقرب من سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنهما تلقيتا تقارير عن وقوع انفجار بالقرب من سفينة تجارية قبالة ساحل مدينة عدن اليمنية اليوم.



وذكرت أمبري أن ناقلة بضائع يملكها يونانيون وترفع علم جزر مارشال استُهدفت أثناء توجهها عبر ممر العبور الأمني البحري جنوبا على بعد حوالي 53 ميلا بحريا جنوب غربي عدن. وكانت السفينة في طريقها إلى الهند آتية من الولايات المتحدة.



وقالت أمبري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة وطاقمها بخير.