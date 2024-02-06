كوليبا: التغيير العسكري والسياسي المتوقع قريبًا لن يكون له تأثير على علاقات كييف مع حلفائها الغربيين

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الثلاثاء أن التغيير العسكري والسياسي المتوقع قريبًا لن يكون له تأثير على علاقات كييف مع حلفائها الغربيين.



وذكر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه يفكر في "إعادة ضبط" تتضمن إستبدال عدد من كبار المسؤولين بما يتجاوز القطاع العسكري. وهناك تكهنات قوية بإقالة قائد الجيش الأوكراني.



وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نظيره البرتغالي" "لا أعتقد أن أي تغييرات في الحكومة يمكن أن تؤثر على علاقاتنا مع شركائنا".



وأضاف أن زيلينسكي يمتلك الصلاحية الدستورية لإقالة قائد الجيش إذا رأى فائدة من ذلك. وأشار إلى أن أي تغيير لن يكون علامة على الإنقسامات على صعيد المجهود الحربي الأوكراني.