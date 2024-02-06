انفجار في العاصمة الصومالية... وسقوط عدد من القتلى

أفاد سكان لرويترز بأن انفجارا وقع في سوق شعبية في الهواء الطلق بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.



وقال حسن علي وهو تاجر في سوق بكارة لرويترز: "أحصيت 10 قتلى و15 جريحا. دُمر متجري بالكامل. الانفجارات وقعت في أربعة أماكن بوسط السوق".