الرئيس الأرجنتيني يعلن عن "خطة" لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الثلاثاء فور صوله إلى إسرائيل عن خطة لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس.



وقال ميلي لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي استقبله على مدرج مطار بن غوريون قرب تل أبيب: "خطتي هي نقل السفارة إلى القدس الغربية".