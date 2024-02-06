بلغاريا: أفراد طاقم سفينة شحن سيطر عليها الحوثيون اليمنيون "بخير"

أعلن وزير النقل البلغاري غيورغي غفوزديكوف الثلاثاء أن طاقم سفينة الشحن غالاكسي ليدر التي سيطر عليها الحوثيون اليمنيون في تشرين الثاني "بخير" وسيعودون قريبًا إلى بلغاريا.



وصرح الوزير لمحطة بي تي في التلفزيونية أن "معلوماتنا بشأن بحارة غالاكسي ليدر الذين احتجزوا في البحر الأحمر تشير إلى أنهم بخير وبأمان ويقيمون في فندق".