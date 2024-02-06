زعيم الحوثيين في اليمن: سنواصل التصعيد إذا لم يتوقف الهجوم على غزة

أعلن زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي اليوم، أن الجماعة سوف تواصل "التصعيد أكثر فأكثر" إذا لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.



وتستهدف الجماعة المتحالفة مع إيران سفنا تجارية بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف تشرين الثاني، فيما تصفها بأنها تحركات للتضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).