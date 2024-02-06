محكمة إستئناف أميركية ترفض طلب ترامب الحصول على حصانة جنائية

رفضت محكمة إستئناف فدرالية أميركية الثلاثاء طلب دونالد ترامب الحصول على حصانة جنائية نظرًا إلى أنه كان رئيسًا، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيًا بتهم محاولة تغيير نتيجة إنتخابات 2020.



ورأت محكمة الإستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا بأن امتلاك ترامب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسًا غير مدعمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور.

