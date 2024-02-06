رئيس وزراء إثيوبيا ينفي موت الناس من الجوع في بلاده

نفى رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الثلاثاء أن يكون الناس يموتون من الجوع في بلاده، ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، والتي تواجه أزمة غذائية ضخمة بسبب توالي النزاعات الداخلية وموجة جفاف شديدة.



وردًا على أسئلة النواب في البرلمان، أكد أبيي أحمد أن "لا أحد يموت من الجوع في إثيوبيا"، إلا أنه اشار في الوقت نفسه إلى أن "الناس ربما توفوا بسبب أمراض مرتبطة بسوء التغذية".



وفي نهاية كانون الثاني، أكد مكتب أمين المظالم الإثيوبي، وهو هيئة فدرالية مسؤولة عن ضمان الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون، تسجيل ما يناهز 400 حالة وفاة بسبب الجوع في منطقتي تيغراي وأمهرة الشماليتين.



وأشار مسؤول الهيئة للصحافيين إلى أن هذه الوفيات وقعت خلال الأشهر الستة السابقة.



وندد المسؤولون المحليون بوقوع وفيات بسبب الجوع، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها هيئة فدرالية عن هذا الأمر الذي لطالما نفته حكومة آبيي.

