حركة حماس "تدين بشدة" إعلان الأرجنتين عزمها نقل سفارتها إلى القدس

دانت حركة حماس إعلان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس الغربية.



وقالت الحركة في بيان: "ندين بشدّة ... ونستنكر إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني النازي إلى القدس المحتلة"، معتبرة الخطوة "تعدياً على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفة لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضاً فلسطينية محتلة".