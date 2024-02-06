ارتفاع عدد قتلى حرائق غابات تشيلي إلى 131

أعلن مسؤولون اليوم، أن عدد القتلى بسبب حرائق الغابات في وسط تشيلي ارتفع إلى 131 شخصا في وقت تكافح فيه فرق الإطفاء حرائق ضارية خارج مدينتي فينا ديل مار وفالباريسو الساحليتين.