الملك تشارلز يظهر علنا للمرة الأولى منذ إعلان إصابته بالسرطان

ظهر ملك بريطانيا تشارلز الثالث اليوم، علنا للمرة الأولى منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان.



وظهر تشارلز في صور مغادرا مقره في كلارنس هاوس قرب قصر باكينغهام في سيارة مع الملكة كاميلا.



وبحسب وكالة برس أسوسييشن "يُعتقد أنه يستعد للسفر على متن مروحية إلى سندريغهام"، أحد المقرات الملكية في شرق إنكلترا.