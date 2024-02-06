ما مصير التطبيع بين السعودية واسرائيل؟

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت ردا إيجابيا يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل لمواصلة المناقشات الخاصة بتطبيع العلاقات بينهما.



في سياق آخر، أكد كيربي أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على التوصل لهدنة إنسانية أطول في غزة وإطلاق الرهائن.