وزير الخارجية القطري: الدوحة تلقت ردًا إيجابيًا من حماس بشأن صفقة الرهائن

أعلنت حركة حماس أنها سلمت ردها على إتفاق الإطار لكل من قطر ومصر بعد التشاور مع فصائل المقاومة.



بدوره، أكد وزير الخارجية القطري بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي أن الدوحة تلقت ردًا إيجابيًا من حماس بشأن صفقة الرهائن، من دون إمكانية الكشف عن تفاصيل الإتفاق في هذا الوقت.