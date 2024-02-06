أوكرانيا: فجرنا منصة حفر تستخدمها روسيا في هجماتها بالطائرات المسيرة

أعلنت أوكرانيا اليوم، أن مجموعة من قواتها الخاصة نسفت منصة حفر في البحر الأسود كانت روسيا تستخدمها في تعزيز مدى طائراتها المسيرة.



وقالت القوات الخاصة في بيان على تليغرام، إن معدات على المنصة استخدمت للطائرات المسيرة المشاركة في الهجمات على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا وللسيطرة على الجزء الشمالي الغربي من البحر.



وأشار البيان الى أن العملية التي أطلق عليها اسم "سيتادل" (القلعة) جرت ليلا وأسفرت عن الاستيلاء على "معدات مهمة للعدو" وتفجير المنصة.



وقال: "عملية خاصة ناجحة وفرت حركة أكثر أمانا للسفن وقلصت قدرات العدو في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".



وأظهر مقطع مصور نُشر إلى جانب البيان قوات تهبط على المنصة في ساعات الفجر وتعمل داخلها وتبتعد عنها ثم يظهر انفجار ساطع في الخلفية.



