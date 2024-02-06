الكونغرس سيصوت على مساعدات لإسرائيل يعارضها بايدن

يصوت مجلس النواب الأميركي الثلاثاء على حزمة مساعدات بقيمة 17,6 مليار دولار لإسرائيل، وهو ما يعارضه جو بايدن ويطالب بأن تقترن هذه الأموال بمساعدة أوكرانيا.



وتدور معركة في الكونغرس بين الجمهوريين والرئيس الديموقراطي بشأن المساعدات الأميركية لهاتين الدولتين.



ويريد النواب المحافظون المقربون في معظمهم من دونالد ترامب صرف أموال جديدة بأي ثمن لإسرائيل، الحليف التاريخي للولايات المتحدة، في حربها ضد حماس.



لكن العديد يعارضون المصادقة على أموال جديدة لكييف، معتبرين أن دافعي الضرائب الأميركيين غير مسؤولين عن تمويل حرب تطول.