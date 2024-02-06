الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بايدن: هناك "بعض التحرك" إزاء اتفاق لتأمين إطلاق الرهائن لدى حماس
أخبار دولية
2024-02-06 | 13:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بايدن: هناك "بعض التحرك" إزاء اتفاق لتأمين إطلاق الرهائن لدى حماس
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن هناك "بعض التحرك" إزاء اتفاق لتأمين إطلاق الرهائن لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
واشار بايدن إلى أن حماس ردت على الاتفاق، واصفا الرد بأنه "مبالغ فيه".
أخبار دولية
بايدن
رهائن
حماس
التالي
روسيا تقول إنها أسقطت 7 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق بيلغورود
ترامب يريد مناظرة مع بايدن في سباق انتخابات الرئاسة الأميركية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:32
وسائل إعلام سورية رسمية: "عدوان" إسرائيلي استهدف حمص السورية والدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ
آخر الأخبار
17:32
وسائل إعلام سورية رسمية: "عدوان" إسرائيلي استهدف حمص السورية والدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ
0
آخر الأخبار
16:40
أ.ف.ب.: وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل
آخر الأخبار
16:40
أ.ف.ب.: وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل
0
أخبار دولية
15:41
مصرع الرئيس السابق لتشيلي سيباستيان بينيرا في تحطّم مروحية
أخبار دولية
15:41
مصرع الرئيس السابق لتشيلي سيباستيان بينيرا في تحطّم مروحية
0
منوعات
15:36
طبيب من غزة يحكي تجربة اعتقاله
منوعات
15:36
طبيب من غزة يحكي تجربة اعتقاله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:41
مصرع الرئيس السابق لتشيلي سيباستيان بينيرا في تحطّم مروحية
أخبار دولية
15:41
مصرع الرئيس السابق لتشيلي سيباستيان بينيرا في تحطّم مروحية
0
أخبار دولية
15:23
الموساد يدرس رد حماس على اتفاق التهدئة في غزة
أخبار دولية
15:23
الموساد يدرس رد حماس على اتفاق التهدئة في غزة
0
أخبار دولية
15:14
بلينكن: ولي العهد السعودي أكد على "اهتمامه البالغ" في التطبيع مع إسرائيل بعد حرب غزة
أخبار دولية
15:14
بلينكن: ولي العهد السعودي أكد على "اهتمامه البالغ" في التطبيع مع إسرائيل بعد حرب غزة
0
أخبار دولية
14:21
مجلس الوزراء السعودي يوافق على الإنضمام إلى إتفاق إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار دولية
14:21
مجلس الوزراء السعودي يوافق على الإنضمام إلى إتفاق إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-17
هل تغرق قريبا أنفاق غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-17
هل تغرق قريبا أنفاق غزة؟
0
منوعات
2023-12-06
بعد مرور أيام على وفاة زوجها وشريكها... رحيل نجمة أفلام إباحية معروفة! (صور)
منوعات
2023-12-06
بعد مرور أيام على وفاة زوجها وشريكها... رحيل نجمة أفلام إباحية معروفة! (صور)
0
فنّ
2023-08-02
تالية القرآن ابنة شريهان هي الأكثر غموضاً.. شاهدوا الصورة الأولى لها بعد 14 عاماً من الاحتجاب!
فنّ
2023-08-02
تالية القرآن ابنة شريهان هي الأكثر غموضاً.. شاهدوا الصورة الأولى لها بعد 14 عاماً من الاحتجاب!
0
منوعات
2023-12-13
إيلون ماسك "ضيفا غامضا" في حفل رئيسة وزراء إيطاليا... فهل هناك علاقة بينهما؟
منوعات
2023-12-13
إيلون ماسك "ضيفا غامضا" في حفل رئيسة وزراء إيطاليا... فهل هناك علاقة بينهما؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
البطريرك العلاّمة إسطفان الدويهي... على طريق القداسة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
البطريرك العلاّمة إسطفان الدويهي... على طريق القداسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملايين الإثراء غير المشروع لضباط أمنيين إلى الواجهة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملايين الإثراء غير المشروع لضباط أمنيين إلى الواجهة من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرقام الإصابات بالسرطان إلى ارتفاع في السنوات المقبلة... فكيف نتجنب الإصابة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرقام الإصابات بالسرطان إلى ارتفاع في السنوات المقبلة... فكيف نتجنب الإصابة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل دخلت حركة أمل مسرح عمليات الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل دخلت حركة أمل مسرح عمليات الجنوب؟
0
أخبار دولية
13:33
ماذا يفعل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة للمرة الخامسة؟
أخبار دولية
13:33
ماذا يفعل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة للمرة الخامسة؟
0
أخبار دولية
13:32
وزير الخارجية القطري: الدوحة تلقت ردًا إيجابيًا من حماس بشأن صفقة الرهائن
أخبار دولية
13:32
وزير الخارجية القطري: الدوحة تلقت ردًا إيجابيًا من حماس بشأن صفقة الرهائن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل تضيق الخناق على النازحين في قطاع غزة ومصر تحذر من دفعهم نحو حدودها
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل تضيق الخناق على النازحين في قطاع غزة ومصر تحذر من دفعهم نحو حدودها
0
رياضة
13:27
قطر بمواجهة إيران... فهل ستتمكن صاحبة الأرض بحجز تذكرتها نحو نهائيات بطولة آسيا؟
رياضة
13:27
قطر بمواجهة إيران... فهل ستتمكن صاحبة الأرض بحجز تذكرتها نحو نهائيات بطولة آسيا؟
0
رياضة
13:25
الأردن تتابع صنع تاريخ لها في كأس آسيا وتنتقل إلى نهائي البطولة
رياضة
13:25
الأردن تتابع صنع تاريخ لها في كأس آسيا وتنتقل إلى نهائي البطولة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:25
نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية
أخبار لبنان
12:25
نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية
2
أخبار لبنان
04:50
كهرباء لبنان: إلغاء بدل التأهيل والـ20 % المضافة على سعر صيرفة وامكان تسديدها بالدولار
أخبار لبنان
04:50
كهرباء لبنان: إلغاء بدل التأهيل والـ20 % المضافة على سعر صيرفة وامكان تسديدها بالدولار
3
خبر عاجل
12:30
وزير الخارجية القطري: تسلمنا ردًا من حماس بشأن الإتفاق الإطاري يتضمن ملاحظات وفي مجمله إيجابي
خبر عاجل
12:30
وزير الخارجية القطري: تسلمنا ردًا من حماس بشأن الإتفاق الإطاري يتضمن ملاحظات وفي مجمله إيجابي
4
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملايين الإثراء غير المشروع لضباط أمنيين إلى الواجهة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملايين الإثراء غير المشروع لضباط أمنيين إلى الواجهة من جديد
5
خبر عاجل
05:30
التحكم المروري: انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب قبل مفرق ذوق مصبح وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
05:30
التحكم المروري: انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب قبل مفرق ذوق مصبح وحركة المرور كثيفة في المحلة
6
خبر عاجل
13:42
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم
خبر عاجل
13:42
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم
7
خبر عاجل
11:25
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تلقت ردا إيجابيا من السعودية وإسرائيل ترغب في مواصلة المناقشات الخاصة بتطبيع العلاقات
خبر عاجل
11:25
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تلقت ردا إيجابيا من السعودية وإسرائيل ترغب في مواصلة المناقشات الخاصة بتطبيع العلاقات
8
فنّ
05:56
"أوّل عيد بعد الزواج"... لهذا السبب غاب زوج ماريتا الحلاني عن عيد ميلادها
فنّ
05:56
"أوّل عيد بعد الزواج"... لهذا السبب غاب زوج ماريتا الحلاني عن عيد ميلادها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More