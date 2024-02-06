بايدن: هناك "بعض التحرك" إزاء اتفاق لتأمين إطلاق الرهائن لدى حماس

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن هناك "بعض التحرك" إزاء اتفاق لتأمين إطلاق الرهائن لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



واشار بايدن إلى أن حماس ردت على الاتفاق، واصفا الرد بأنه "مبالغ فيه".