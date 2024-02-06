31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم...

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري اليوم الثلاثاء أن 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم.



وقال في مؤتمر صحفي: "أبلغنا 31 عائلة بأن ذويهم المحتجزين فارقوا الحياة، وبذلك نعلن وفاتهم".



وتقول إسرائيل إن 136 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني.