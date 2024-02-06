مجلس الوزراء السعودي يوافق على الإنضمام إلى إتفاق إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بالموافقة على الإنضمام إلى إتفاق إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وأشارت إلى أن مجلس الوزراء فوض وزير الخارجية أو من ينيبه باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنضمام المملكة للإتفاق المشار إليه.