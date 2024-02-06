بلينكن: ولي العهد السعودي أكد على "اهتمامه البالغ" في التطبيع مع إسرائيل بعد حرب غزة

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد على اهتمامه في إقامة علاقات مع إسرائيل لكنه يريد وضع حد لحرب غزة ومسار نحو دولة فلسطينية.



وصرح بلينكن أمام صحافيين في الدوحة غداة اجتماع مع الأمير محمد بن سلمان في الرياض: "في ما يتعلق تحديدا بالتطبيع، كرر ولي العهد اهتمام السعودية البالغ في السعي نحو تحقيق ذلك".



واشار إلى أن بن سلمان أوضح أيضا ما قاله له من قبل، وهو أنه من أجل القيام بذلك، لا بد من أمرين، إنهاء النزاع في غزة ومسار واضح وموثوق ومحدد زمنيا لإقامة دولة فلسطينية".