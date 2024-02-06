الموساد يدرس رد حماس على اتفاق التهدئة في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يدرس رد حركة حماس على مقترح التهدئة في غزة.



وجاء في بيان المكتب أن "الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس، ويجري المسؤلوون المعنيون بالمفاوضات تقييما لتفاصيل هذا الرد بتمعّن".