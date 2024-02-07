قتلى بينهم مدنيين في قصف جوي إسرائيلي على سوريا

قتل نحو خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة حمص في وسط سوريا ليل الثلاثاء-الأربعاء، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أعلنت دمشق أنّ القصف أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة مدنيين هم امرأة وطفل ورجل، وأصيب سبعة آخرون بجروح نتيجة قصف إسرائيلي على مبنى بحيّ الحمرا في مدينة حمص".



من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية في بيان إنّ "العدوّ الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس (في شمال لبنان) مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين".