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مجلس النواب الأميركي يرفض قانونا لمساعدة إسرائيل وحدها

أخبار دولية
2024-02-07 | 01:08
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مجلس النواب الأميركي يرفض قانونا لمساعدة إسرائيل وحدها
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مجلس النواب الأميركي يرفض قانونا لمساعدة إسرائيل وحدها

رفض مجلس النواب الأميركي مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، في حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود.

ولا يزال التصويت مستمرا، لكن 179 نائبا صوتوا ضد مشروع القانون مقابل 249 أيدوه، مما يعني أنه لا يمكن أن يحصل على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره.
 

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