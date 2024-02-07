أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لهجوم صاروخي روسي

أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشك إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لهجوم صاروخي روسي على المدينة.



ودوت صافرات الإنذار في أوكرانيا بالكامل بعد تحذير قوات الدفاع الجوي الأوكرانية على تطبيق تليجرام من خطر الهجمات الصاروخية الروسية.