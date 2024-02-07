كوريا الجنوبية وقطر اتفقا على توسيع التدريب العسكري المشترك

اعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن وزيري دفاع كوريا الجنوبية وقطر اتفقا على توسيع التدريب العسكري المشترك وتعزيز التعاون الثنائي، وذلك في ظل سعي سول لتعزيز مبيعاتها من الأسلحة للخارج.



وقالت الوزارة في بيان صحفي إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك التقى بنظيره خالد بن محمد العطية في قطر أمس الثلاثاء حيث وقعا أيضا اتفاقا لعقد محادثات منتظمة على المستوى الوزاري وإنشاء أساس للتعاون الدفاعي الثنائي.



وبدأ شين جولة في الشرق الأوسط تستغرق سبعة أيام الأسبوع الماضي، وزار خلالها أيضا الإمارات والسعودية حيث شارك في معرض الدفاع العالمي. وتأتي زيارة شين في وقت تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى أن تصبح واحدة من أكبر موردي الأسلحة في العالم.



وأظهرت بيانات من وزارة الدفاع أن مبيعاتها من الأسلحة قفزت إلى 17 مليار دولار في عام 2022 من 7.25 مليار دولار في العام السابق.



وزادت صادرات البلاد من الأسلحة إلى الشرق الأوسط بنحو عشرة أمثال بين عامي 2013 و2022، وفقا لغرفة التجارة والصناعة الكورية.



وقالت الوزارة إن شين التقى أيضا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقب زيارة الرئيس يون سوك يول للبلاد في تشرين الثاني.