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قتلى بانفجار أمام مقر حزب سياسي بجنوب غرب باكستان

أخبار دولية
2024-02-07 | 02:32
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قتلى بانفجار أمام مقر حزب سياسي بجنوب غرب باكستان
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قتلى بانفجار أمام مقر حزب سياسي بجنوب غرب باكستان

قتل 12 شخصا على الأقل الأربعاء بانفجار قرب مكتب مرشح للانتخابات التشريعية والمحلية التي ستجرى الخميس في باكستان، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
     
وقال مسؤول في الشرطة المحلية طلب لوكالة فرانس برس: "12 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون".
 
ووقع الانفجار في منطقة بيشين على مسافة نحو 50 كيلومترا شمال كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

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