الجيش الإسرائيلي: قتلنا عشرات المسلحين الفلسطينيين في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي ان قواته قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ولفت في بيان الى أن الجنود عثروا أيضا على كميات كبيرة من الأسلحة واكتشفوا المزيد من فتحات الأنفاق في المنطقة.