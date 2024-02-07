زيلينسكي: مقتل 2 في كييف جراء هجوم صاروخي روسي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن شخصين قتلا في العاصمة كييف بسبب هجوم صاروخي روسي.



وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق "تيليغرام": "أصيب أكثر من 10 أشخاص في كييف. وعلمنا بوفاة شخصين تقريبا حتى الآن. ربما يوجد المزيد من الأشخاص تحت الأنقاض".