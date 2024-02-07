انفجار ثانٍ في باكستان... وارتفاع حصيلة القتلى

أعلن مسؤولون محليون أن انفجارين وقعا بالقرب من مكتبي مرشحين بالانتخابات العامة في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وأثار مخاوف حيال الأمن عشية الاقتراع المقرر غدا.



وقالت السلطات إنها عززت الإجراءات الأمنية عند مراكز الاقتراع.



ووقع الانفجار الأول، الذي قتل 12 شخصا، عند مكتب أحد المرشحين المستقلين في منطقة بيشن. ووقع الانفجار الثاني في بلدة قلعة سيف الله القريبة من الحدود الأفغانية بالقرب من مقر لجمعية علماء الإسلام، وهي حزب ديني كان في السابق هدفا لهجمات مسلحين، وذلك وفقا لما قاله وزير الإعلام في الإقليم.



ولم يتضح بعد من المسؤول عن الهجومين.