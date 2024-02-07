بعد رد "حماس" على "اتفاقية الاطار"... ما هو الجواب الاولي لاسرائيل؟

نقلت الصحافية آمال شحادة الأجواء الاسرائيلية المتعلقة برد "حماس" على "اتفاقية الاطار"، لافتة الى أن رئس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث رد "حماس" مع الكابينت.



واشارت في مداخلة عبر الهاتف ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن الجواب الاولي هو أن الرّد يقول لا للصفقة لانه تعجيزي وأن حماس تطلب ما لا يمكن لاسرائيل الموافقة عليه.