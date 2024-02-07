مقتل عدد من الأشخاص في الفيليبين في انهيار أرضي بالقرب من قرية تعدين

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 31 آخرون بجروح، بعدما أدّى انهيار أرضي بالقرب من قرية تعدين إلى دفن حافلتين وركّابهما، بالإضافة إلى منازل عدّة في منطقة جبلية في جنوب الفيليبين، حسبما أفادت السلطات الأربعاء.



كذلك، أصبح 46 شخصاً في عداد المفقودين بعد هذا الانهيار الأرضي الذي وقع مساء الثلاثاء، ولم تحدّد السلطات ما إذا كان هذا الرقم يشمل 20 شخصاً محاصرين داخل حافلتين.



وقال رئيس إدارة الكوارث الإقليمي إدوارد ماكابيلي، إنّ الانهيار الأرضي وقع في ماسارا في إقليم دي دافاو دي أورو في جزيرة مينداناو، ممّا أدّى إلى محاصرة ما لا يقل عن 20 شخصاً داخل حافلتين.



وكان ما لا يقل عن 28 شخصاً في حافلتين، حيث تمكّن ثمانية منهم من الفرار سالمين عبر النوافذ لكنّ الطين ابتلعهم، حسب المصدر ذاته.



وكانت الحافلتان موجودتين عند مدخل منجم ذهب تديره شركة "أبيكس" للتعدين الفيليبينية في ماسارا، حيث تقوما بإنزال العمّال ثم تقلّهم.