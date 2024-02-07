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توتال إنرجيز: لم نعد نرسل سفنا عبر البحر الأحمر

أخبار دولية
2024-02-07 | 05:37
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توتال إنرجيز: لم نعد نرسل سفنا عبر البحر الأحمر
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توتال إنرجيز: لم نعد نرسل سفنا عبر البحر الأحمر

أعلنت شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال إنرجيز أنها لم ترسل سفنا عبر مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس منذ عدة أسابيع، مما يزيد الوقت الذي تستغرقه سفنها للإبحار إلى أوروبا.
 
وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز إن تكاليف المرور عبر البحر الأحمر ارتفعت، وعزا ذلك لأسباب منها زيادة تكاليف التأمين.

وأضاف: "الصراع بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة له تأثير كبير على المنطقة. لذلك نتوخى الحذر ولم نعد نعبر البحر الأحمر".

وتابع: "يستغرق الأمر أربعة أيام للقيام بالرحلة الكاملة مقارنة بالمرور عبر البحر الأحمر بالنسبة لناقلة غاز طبيعي مسال".
 

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إنرجيز:

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