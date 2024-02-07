النيابة العامة السويدية تغلق تحقيقاتها في حادث تخريب نورد ستريم من دون محاكمة

أعلنت النيابة العامة السويدية إغلاق تحقيقاتها في حادث تخريب خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في أيلول 2022، معتبرة أنّ ذلك ليس من اختصاصها.



وقال المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست في بيان: "خلص التحقيق إلى أنّه لا يقع ضمن اختصاص القضاء السويدي، وبالتالي يجب إغلاق التحقيق"، موضحاً أنّه شارك عناصر تحقيقه مع السلطات القضائية الألمانية.



وأضاف: "لا شيء يشير إلى تورّط السويد أو مواطنين سويديين في هذا الهجوم الذي وقع في المياه الدولية".



من جهة أخرى، أكد المدعي العام أنّ التعاون القانوني مع الدنمارك وألمانيا كان "جيّداً".



وأضاف: "في إطار هذا التعاون القانوني، تمكّنا من تسليم وثائق يمكن استخدامها كدليل في التحقيق الألماني".





