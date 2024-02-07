ماكرون يدين "أكبر مذبحة معادية للسامية في قرننا" بعد هجوم 7 تشرين الأول

إعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن الهجوم الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول يمثل "أكبر مذبحة معادية للسامية في قرننا"، وذلك خلال حفل تأبين 42 فرنسيًا قضوا في هذه "الهمجية".



وأكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا تناضل "كل يوم" من أجل "تحرير" الفرنسيين الثلاثة الذين ما زالوا رهائن لدى الحركة الإسلامية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "مقاعدهم شاغرة" في ساحة الإنفاليد حيث أقيمت المراسم.