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إرتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة...
أخبار دولية
2024-02-07 | 06:56
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إرتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة...
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 27708 فلسطينيين قتلوا وأصيب 67147 بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين الأول.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن 123 فلسطينيًا قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأصيب 169 آخرون في غارات إسرائيلية.
أخبار دولية
حصيلة
القتلى
غزة...
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